Marché de Noël Rue de Bodiffé Plémet

Marché de Noël

Rue de Bodiffé Centre de Rééducation Plémet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël, en intérieur, au profit de l’amicale du centre de rééducation spécialités culinaires et artisanat local, chants de Noël, animations pour les enfants…. .

Rue de Bodiffé Centre de Rééducation Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 27 16 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Plémet a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Bretagne Centre