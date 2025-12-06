Marché de Noël Rue de Bodiffé Plémet
Marché de Noël Rue de Bodiffé Plémet samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue de Bodiffé Centre de Rééducation Plémet Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Marché de Noël, en intérieur, au profit de l’amicale du centre de rééducation spécialités culinaires et artisanat local, chants de Noël, animations pour les enfants…. .
Rue de Bodiffé Centre de Rééducation Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 27 16 89
