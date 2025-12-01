Marché de Noël Trigavou Pleslin-Trigavou
Marché de Noël Trigavou Pleslin-Trigavou vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Trigavou Ecole Charles Josselin Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 15:30:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Création d’objets en bois
Fabrication de bougies
Couture
et beaucoup d’autres…
Vente des objets faits par les enfants de l’école au profit de l’APE
Pâtisseries et crêpes
Vin chaud
Coquilles Saint-Jacques au barbecue
Visite du père noël .
Trigavou Ecole Charles Josselin Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 55 75 44
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-09-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme