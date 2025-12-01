Marché de Noël Trigavou Pleslin-Trigavou

Marché de Noël Trigavou Pleslin-Trigavou vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

Trigavou Ecole Charles Josselin Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 15:30:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Création d’objets en bois

Fabrication de bougies

Couture

et beaucoup d’autres…

Vente des objets faits par les enfants de l’école au profit de l’APE

Pâtisseries et crêpes

Vin chaud

Coquilles Saint-Jacques au barbecue

Visite du père noël .

Trigavou Ecole Charles Josselin Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 55 75 44

