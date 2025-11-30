Marché de Noël Ancienne école des garçons Pleubian
Marché de Noël Ancienne école des garçons Pleubian dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Ancienne école des garçons 21 Rue de Laneros Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël proposé par l’association Atelier Créatif. .
Ancienne école des garçons 21 Rue de Laneros Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 83 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Pleubian a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose