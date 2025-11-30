Marché de Noël Pleumeleuc
Marché de Noël
Rue de Bédée Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Le 30 novembre, l’APE Le Petit Prince Pleumeleuc organise un marché de Noël.
Sur place présence de nombreux artisans et créateurs, buvette et restauration, photo avec le Père-Noël. .
