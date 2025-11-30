Marché de Noël Pleumeleuc

Marché de Noël

Le 30 novembre, l’APE Le Petit Prince Pleumeleuc organise un marché de Noël.

Sur place présence de nombreux artisans et créateurs, buvette et restauration, photo avec le Père-Noël. .

