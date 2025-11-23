Marché de Noël Pleumeur-Gautier
Marché de Noël Pleumeur-Gautier dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Pleumeur-Gautier Côtes-d’Armor
Organisé par l’école Saint Famille de Pleumeur-Gautier. Artisans et producteurs locaux. .
Salle des fêtes Pleumeur-Gautier 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 13 24
