Marché de Noël Plorec-sur-Arguenon

Marché de Noël
La Ville Lambert Plorec-sur-Arguenon Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-30 11:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
La ville Lambert refait son marché de Noël
Artisans et producteurs locaux
Vente de fruits et légumes bio
Musique live, contes de Noel, balade en poney, grimpe d’arbres, boutique seconde main, tombola des exposants.
Buvette et restauration sur place. .
La Ville Lambert Plorec-sur-Arguenon 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 01 04
