Marché de Noël Plorec-sur-Arguenon

Marché de Noël

La Ville Lambert Plorec-sur-Arguenon Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

La ville Lambert refait son marché de Noël

Artisans et producteurs locaux

Vente de fruits et légumes bio

Musique live, contes de Noel, balade en poney, grimpe d’arbres, boutique seconde main, tombola des exposants.

Buvette et restauration sur place. .

La Ville Lambert Plorec-sur-Arguenon 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 01 04

