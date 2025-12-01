Marché de Noël Salle des Fêtes Ploubazlanec

Marché de Noël

Salle des Fêtes 18 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

L’Association Plaeraneg Gwechall sera présente au marché de Noël organisé par la Mairie de Ploubazlanec. Des cartes postales et des photos anciennes, des tableaux seront exposés. Des livrets racontant des histoires authentiques comme le naufrage en 1887 de 2 goélettes la Petite Jeanne et la Catherine , la vie de Guillaume Floury le Grand Yann du roman Pêcheur d’Islande de Pierre Loti, l’histoire des pêcheurs loguiviens partis pêcher à l’Île de Sein et d’autres encore, seront en vente. Le musée Mémoire d’Islande et de Terre-Neuve est ouvert jusqu’au 21 Décembre 2025, de 14h30 à 17h30, chaque vendredi, samedi et dimanche, Salle St Denis, à Ploubazlanec. .

Salle des Fêtes 18 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 41 46 06

