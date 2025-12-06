Marché de Noël Plouër-sur-Rance
Marché de Noël Plouër-sur-Rance samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Restaurant La Cale Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Artisans créateurs locaux
Vide ta chambre
Troc de vêtements femme .
Restaurant La Cale Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 97 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme