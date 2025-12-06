Marché de Noël

Restaurant La Cale Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Artisans créateurs locaux

Vide ta chambre

Troc de vêtements femme .

Restaurant La Cale Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 97 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme