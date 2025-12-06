Marché de Noël Rue du Colombier Plouguerneau
Rue du Colombier Espace Armorica Plouguerneau Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
La mairie de Plouguerneau vous invite au marché de Noël à l’espace Armorica.
Plus de 37 commerçants et d’artisans présents ! Objets en bois, bijoux, lithothérapie, vêtements et accessoires de mode, bougies parfumées et décorations de Noël, vin chaud, fromages, miel, livres, confiseries, plantes aromatiques…
Venez trouver vos cadeaux de noël ! .
