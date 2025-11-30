Marché de Noël Ploumilliau
Marché de Noël Ploumilliau dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Ploumilliau Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Venez à la rencontre des exposants qui seront une bonne trentaine.
Animations, buvette, ateliers, vente de sapins…
Organisé par l’Amicale Laïque de l’école Francis Hallé .
Salle des Fêtes Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 01 01 34
L’événement Marché de Noël Ploumilliau a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose