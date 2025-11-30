Marché de Noël Ploumilliau

Marché de Noël

Salle des Fêtes Ploumilliau Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 10:00:00

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Venez à la rencontre des exposants qui seront une bonne trentaine.

Animations, buvette, ateliers, vente de sapins…

Organisé par l’Amicale Laïque de l’école Francis Hallé .

Salle des Fêtes Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 01 01 34

