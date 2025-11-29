Marché de Noël Route de Kerhornou Ploumoguer

Route de Kerhornou Ferme de Messouflin Ploumoguer Finistère

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Plongez dans la magie des fêtes au Marché de Noël traditionnel de la Ferme de Messouflin ! Plus d’une trentaine d’exposants vous attendent avec artisanat d’art, produits du terroir, et gourmandises de saison brioches cuites au feu de bois, vin chaud, crêpes, et restauration sur place.

Vivez des moments féeriques avec le défilé aux lampions, suivi d’un spectaculaire feu d’artifice, sans oublier le manège et de nombreuses animations pour petits et grands. .

Route de Kerhornou Ferme de Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 20 70 88 43

