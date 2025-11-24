Marché de Noël Plumelec
Marché de Noël Plumelec samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Parking de la Mairie Plumelec Morbihan
De 16h à 20h. animation avec la Cie Agréabulles, participation des enfants, soupe à l’oignon, vente de sapins, photo avec le Père Noël, stands variés, produits locaux, créations…. Venez nombreux ! Une bourse aux jouets est proposée, les personnes qui souhaitent tenir un stand doivent s’inscrire à la mairie pour le mardi 8 décembre. .
Parking de la Mairie Plumelec 56420 Morbihan Bretagne
