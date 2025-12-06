Marché de Noël Plumelin

Marché de Noël

Salle Léon Le Tutour Plumelin Morbihan

Début : 2025-12-06

Organisé par l’Amicale Laïque. Nombreux stands et animations, visite du Père Noël, bière de Noël, vin chaud, gourmandises ; tartiflette sur place et à emporter (sur réservation). De 14h à 19h entrée gratuite .

Salle Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 6 15 04 15 62

