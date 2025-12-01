Marché de Noël Centre-ville Pluneret
Marché de Noël Centre-ville Pluneret dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre-ville 7 Pl. Vincent Jollivet Pluneret Morbihan
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël en centre-ville
Salle Michel Pommois en cas d’intempéries
Le programme des animations sera en ligne fin novembre .
Centre-ville 7 Pl. Vincent Jollivet Pluneret 56400 Morbihan Bretagne
