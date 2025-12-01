Marché de Noël Centre-ville Pluneret

Marché de Noël

Centre-ville 7 Pl. Vincent Jollivet Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël en centre-ville

Salle Michel Pommois en cas d’intempéries

Le programme des animations sera en ligne fin novembre .

Centre-ville 7 Pl. Vincent Jollivet Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 7 50 95 95 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Pluneret a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon