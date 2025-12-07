Marché de Noël

Salle polyvalente de Plurien, Plurien

Plurien S’Anime organise son 20ème Marché de Noël 42 stands d’idées cadeaux, déco, sans oublier l’espace gastronomie. Venez nombreux faire vos achats de Noël auprès de nos exposants et commerçants locaux.

Le Père Noël sera bien entendu de la partie, pour quelques passages à la rencontre des petits et des grands. Restauration et buvette sur place. .

