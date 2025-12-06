Marché de Noël Salle des Fêtes Poil
Marché de Noël
Salle des Fêtes Le Bourg Poil Nièvre
La commune de Poil vous convie à son marché de Noël les 6 et 7 décembre 2025. De 9h à 17h à la salle des fêtes. Spectacle musical animé par Jemy. Buvette avec chocolat chaud et vin chaud. Infos au 06 03 72 33 33. .
Salle des Fêtes Le Bourg Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 72 33 33
