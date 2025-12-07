Marché de Noël Poilly-lez-Gien
Marché de Noël Poilly-lez-Gien dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Lucien Villoing Poilly-lez-Gien Loiret
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Les Amours de Poilly organise leur marché de noël
Lors de ce marché, profitez d’un spectacle à 10h30, d’une surprise à 11h, d’ateliers créatifs et bien d’autres !
Le Père Noël ainsi que Buddy seront présents.
Pour ce marché une buvette et une tombola seront mises en place.
Ouvert de 9h à 18h .
Salle Lucien Villoing Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Les Amours de Poilly organize their Christmas market
