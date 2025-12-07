Marché de Noël

Salle Lucien Villoing Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Les Amours de Poilly organise leur marché de noël

Lors de ce marché, profitez d’un spectacle à 10h30, d’une surprise à 11h, d’ateliers créatifs et bien d’autres !

Le Père Noël ainsi que Buddy seront présents.

Pour ce marché une buvette et une tombola seront mises en place.

Ouvert de 9h à 18h .

Salle Lucien Villoing Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Les Amours de Poilly organize their Christmas market

L’événement Marché de Noël Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2025-11-26 par OT GIEN