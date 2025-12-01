MARCHÉ DE NOËL Pointis-Inard
MARCHÉ DE NOËL Pointis-Inard samedi 13 décembre 2025.
SALLE DES FÊTES Pointis-Inard Haute-Garonne
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Venez vous plonger dans l’esprit de Noël !
Marché de Noël organisé par l’association Comminges Événements Occitanie.
Diverses animations et surprises de prévues, nombreux exposants et artisans présents. .
SALLE DES FÊTES Pointis-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie commingesevenementsoccitanie@gmail.com
English :
Come and immerse yourself in the Christmas spirit!
