MARCHÉ DE NOËL Pointis-Inard

MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FÊTES Pointis-Inard Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Venez vous plonger dans l’esprit de Noël !

Marché de Noël organisé par l’association Comminges Événements Occitanie.

Diverses animations et surprises de prévues, nombreux exposants et artisans présents. .

SALLE DES FÊTES Pointis-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie commingesevenementsoccitanie@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in the Christmas spirit!

