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AGENDA · Polignac

Marché de Noël Polignac

samedi 5 décembre 2026 · Polignac

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
17210 Polignac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Polignac

Marché de Noël

Salle des Fêtes Polignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 08:30:00
fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Marché De Noël à la salle des fêtes.
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Salle des Fêtes Polignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 70 56 70  comitedesfetespolignac@gmail.com

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English :

March 9, Christmas at the community hall.

L’événement Marché de Noël Polignac a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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