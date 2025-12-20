AGENDA · Polignac
Marché de Noël Polignac
samedi 5 décembre 2026 · Polignac
Informations pratiques
Polignac
Marché de Noël
Salle des Fêtes Polignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 08:30:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Marché De Noël à la salle des fêtes.
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Salle des Fêtes Polignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 70 56 70 comitedesfetespolignac@gmail.com
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English :
March 9, Christmas at the community hall.
L’événement Marché de Noël Polignac a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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