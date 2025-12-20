Informations pratiques

Polignac

Marché de Noël

Salle des Fêtes Polignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 08:30:00

fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Marché De Noël à la salle des fêtes.

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Salle des Fêtes Polignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 70 56 70 comitedesfetespolignac@gmail.com

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English :

March 9, Christmas at the community hall.

L’événement Marché de Noël Polignac a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge