Marché de Nöel Eglise des Jacobins Poligny

Marché de Nöel

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’Union des Commerçants et Artisans de Grimont organise un Marché de Noël !

Rendez-vous dans l’église des Jacobins, rue du cadran et dans la grande rue. .

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 85 21 contact@UCAG.FR

English : Marché de Nöel

German : Marché de Nöel

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Nöel Poligny a été mis à jour le 2025-10-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA