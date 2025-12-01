Marché de Nöel Eglise des Jacobins Poligny
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
L’Union des Commerçants et Artisans de Grimont organise un Marché de Noël !
Rendez-vous dans l’église des Jacobins, rue du cadran et dans la grande rue. .
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 85 21 contact@UCAG.FR
