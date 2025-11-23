MARCHÉ DE NOËL SALLE DES FÊTES Pompertuzat

MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FÊTES 12 Rue Jane Dieulafoy Pompertuzat Haute-Garonne

Début : 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Les festivités sont lancées ! Rendez-vous à Pompertuzat pour le marché de Noël.

Au programme nombreux stands, chants de Noël, tombola, restauration sur place, vente de crêpes au profit de l’association Hôpital Sourire. Présence du Père Noël de 15h à 17h ! .

SALLE DES FÊTES 12 Rue Jane Dieulafoy Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 62 10

English :

The festivities are underway! See you in Pompertuzat for the Christmas market.

German :

Die Feierlichkeiten haben begonnen! Wir treffen uns in Pompertuzat zum Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Le feste sono iniziate! Ci vediamo a Pompertuzat per il mercatino di Natale.

Espanol :

¡Las fiestas ya están en marcha! Nos vemos en Pompertuzat para el mercado de Navidad.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Pompertuzat a été mis à jour le 2025-11-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE