Marché de Noël Pont-Salomon

Marché de Noël Pont-Salomon dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Gymnase Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

L’association Coup d’Pouce vous invite à son traditionnel marché de Noël au gymnase.
Plus d’informations à venir.
Gymnase Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   coupdpouce_pontsalomon@yahoo.com

English :

The Coup d’Pouce association invites you to its traditional Christmas market in the gymnasium.
More information to come.

German :

Der Verein Coup d’Pouce lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt in der Turnhalle ein.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

L’associazione Coup d’Pouce vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale nella palestra.
Maggiori informazioni a breve.

Espanol :

La asociación Coup d’Pouce le invita a su tradicional mercado navideño en el gimnasio.
Más información próximamente.

