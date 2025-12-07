Marché de Noël Pont-Salomon
Marché de Noël Pont-Salomon dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’association Coup d’Pouce vous invite à son traditionnel marché de Noël au gymnase.
Plus d’informations à venir.
Gymnase Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes coupdpouce_pontsalomon@yahoo.com
English :
The Coup d’Pouce association invites you to its traditional Christmas market in the gymnasium.
More information to come.
German :
Der Verein Coup d’Pouce lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt in der Turnhalle ein.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
L’associazione Coup d’Pouce vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale nella palestra.
Maggiori informazioni a breve.
Espanol :
La asociación Coup d’Pouce le invita a su tradicional mercado navideño en el gimnasio.
Más información próximamente.
L’événement Marché de Noël Pont-Salomon a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Loire Semène