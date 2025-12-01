MARCHE DE NOEL Stade Armand-Penverne Pont-Scorff

MARCHE DE NOEL

Stade Armand-Penverne Rue du Docteur Rialland Pont-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 09:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Le marché de Noël de Pont-Scorff accueille 170 exposants du 12 au 14 décembre 2025.Un feu d’artifice sera tiré le samedi 13/12 à 19H00. Entrée 2 € (animations comprises), gratuit pour les moins de 16 ans .

Stade Armand-Penverne Rue du Docteur Rialland Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 2 97 32 50 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHE DE NOEL Pont-Scorff a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT 56