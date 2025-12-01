MARCHE DE NOEL Stade Armand-Penverne Pont-Scorff
MARCHE DE NOEL Stade Armand-Penverne Pont-Scorff vendredi 12 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL
Stade Armand-Penverne Rue du Docteur Rialland Pont-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 09:30:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Le marché de Noël de Pont-Scorff accueille 170 exposants du 12 au 14 décembre 2025.Un feu d’artifice sera tiré le samedi 13/12 à 19H00. Entrée 2 € (animations comprises), gratuit pour les moins de 16 ans .
Stade Armand-Penverne Rue du Docteur Rialland Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 2 97 32 50 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MARCHE DE NOEL Pont-Scorff a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT 56