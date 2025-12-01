Marché de Noël Centre-ville Pont-sur-Yonne
Marché de Noël
Centre-ville 14 Rue de L Hôtel de ville Pont-sur-Yonne Yonne
Début : 2025-12-19 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-19 2025-12-20
Programme artisanat, dégustation, animation commerciale, balade à poneys, spectacle de rue, … .
Centre-ville 14 Rue de L Hôtel de ville Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 67 28 41
German : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Sens et Sénonais