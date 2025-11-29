Marché de Noël Salle Pierre Lacaze Pontacq
Salle Pierre Lacaze Rue du stade Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
14h-17h balade en calèche.
18h30 apéritif animé par le groupe Buen Rolitto.
21h feu d’artifice. .
Salle Pierre Lacaze Rue du stade Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 50 05 aaj@ville-pontacq.fr
