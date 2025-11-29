Marché de Noël Salle Pierre Lacaze Pontacq

Marché de Noël Salle Pierre Lacaze Pontacq samedi 29 novembre 2025.

Salle Pierre Lacaze Rue du stade Pontacq Pyrénées-Atlantiques

14h-17h balade en calèche.
18h30 apéritif animé par le groupe Buen Rolitto.
21h feu d’artifice.   .

Salle Pierre Lacaze Rue du stade Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 50 05  aaj@ville-pontacq.fr

