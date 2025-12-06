Marché de Noël Pontarion
Salle polyvalente Pontarion Creuse
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Marché de Noël avec atelier créatifs pour les enfants animé par Les Loupiots du Thaurion.
Passage du Père Noël.
Vin chaud et pâtisserie, petite restauration.
Par les associations Créol’Océan et Le Coquelicot du Thaurion. .
Salle polyvalente Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 78 85
