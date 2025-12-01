Marché de Noël Place Saint-Pierre, Place Saint Bénigne, Place d’Arçon Pontarlier

Marché de Noël Place Saint-Pierre, Place Saint Bénigne, Place d'Arçon Pontarlier vendredi 12 décembre 2025.

Place Saint-Pierre, Place Saint Bénigne, Place d'Arçon Centre-Ville Pontarlier Doubs

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-24

2025-12-12

Place d’Arçon (pôle de glisse ludique et convivial ) et Place Saint-Bénigne (Village féérique et traditionnel) tous les jours de 11h à 19h, du lundi au jeudi et de 11h à 20h, prolongation possible jusqu’à 22h pour les volontaires, du vendredi au dimanche ! L’accès piéton à la Rue de la République sera possible à partir de 17h le vendredi jusqu’au dimanche.

Place Saint-Pierre (espace de concert les week-ends) du vendredi au dimanche de 11h à 20h.

Une nouvelle parade sera proposée. Tous les week-ends et les mercredis, le Père Noël sera au rendez-vous pour écouter les vœux de chacun ou prendre la pose dans son studio photo nouvellement décoré sur la place Saint Bénigne.

Organisé par la Ville de Pontarlier.

De nombreux exposants, une patinoire, des concerts, une parade, le Père-Noël, des idées cadeaux et de savoureux produits vous attendent tout au long de votre promenade au cœur du village de Noël. .

Place Saint-Pierre, Place Saint Bénigne, Place d'Arçon Centre-Ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

