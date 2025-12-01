Marché de Noël KLAB Pontarlier
Marché de Noël KLAB Pontarlier samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
KLAB 14 Rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Le KLAB vous présente son marché de Noël !
Tout au long de la journée déambulez dans le marché des créateurs.
12h 16h Déambulations de clowns
14h atelier enfants
16h30 arrivée du Père Noël
18h30 concert et projection Disney
20h30 concert de saxophone
Ambiance décontractée .
KLAB 14 Rue Gustave Eiffel Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 75 22 contact@leklab.fr
