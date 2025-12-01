Marché de Noël KLAB Pontarlier

Marché de Noël

KLAB 14 Rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le KLAB vous présente son marché de Noël !

Tout au long de la journée déambulez dans le marché des créateurs.

12h 16h Déambulations de clowns

14h atelier enfants

16h30 arrivée du Père Noël

18h30 concert et projection Disney

20h30 concert de saxophone

Ambiance décontractée .

KLAB 14 Rue Gustave Eiffel Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 75 22 contact@leklab.fr

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS