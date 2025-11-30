Marché de Noël Salle Jean François Loizel Pontaubault

Marché de Noël

Salle Jean François Loizel Le bourg Pontaubault Manche

Tarif : – –

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Le Club de l’Amitié organise son premier grand marché de Noël, à la salle Jean-François Loizel, dans le bourg de Pontaubault ; plusieurs exposants seront présents et le Père-Noël participera à la manifestation toute la journée (des photos pourront être prises gratuit), du vin chaud et des boissons seront vendus sur le site ainsi que des gourmandises.

C’est une première manifestation pour les organisateurs venez nombreux ! .

Salle Jean François Loizel Le bourg Pontaubault 50220 Manche Normandie +33 6 13 69 28 96 clubdelamitie@yahoo.com

