MARCHÉ DE NOËL

7 Rue de la Tramontane Ponteilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Vivez la magie de Noël à Ponteilla ! venez préparer vos cadeaux tout en profitant d’une journée de détente au marché de Noël artisanat, gourmandises et ambiance festive

.

7 Rue de la Tramontane Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 06 70 communication@mairie-ponteilla-nyls.fr

English :

Experience the magic of Christmas in Ponteilla! Come and prepare your presents while enjoying a relaxing day at the Christmas market: crafts, delicacies and a festive atmosphere

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Ponteilla! Bereiten Sie Ihre Geschenke vor und genießen Sie gleichzeitig einen entspannten Tag auf dem Weihnachtsmarkt: Kunsthandwerk, Leckereien und eine festliche Atmosphäre

Italiano :

Venite a preparare i vostri regali e godetevi una giornata di relax al mercatino di Natale: artigianato, prelibatezze e un’atmosfera festosa

Espanol :

Vive la magia de la Navidad en Ponteilla! Ven a preparar tus regalos mientras disfrutas de un relajante día en el mercado navideño: artesanía, delicatessen y un ambiente festivo

L’événement MARCHÉ DE NOËL Ponteilla a été mis à jour le 2025-11-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME