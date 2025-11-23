Marché de Noël Au Pré Neuf Pontigny
Marché de Noël Au Pré Neuf Pontigny dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Au Pré Neuf 22, rue Paul Desjardins Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Exposition sujets des chars de Noël, crêpes, vin chaud, chocolat et café sur place. .
Au Pré Neuf 22, rue Paul Desjardins Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 97 60 62 marchedenoel.cfp@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
