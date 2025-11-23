Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Au Pré Neuf Pontigny

Au Pré Neuf 22, rue Paul Desjardins Pontigny Yonne

Gratuit
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Exposition sujets des chars de Noël, crêpes, vin chaud, chocolat et café sur place.   .

Au Pré Neuf 22, rue Paul Desjardins Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 97 60 62  marchedenoel.cfp@gmail.com

