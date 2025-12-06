Marché de Noël Pontorson
Le Comité des Fêtes de Pontorson organise comme chaque année, le Marché de Noël !
Père Noël, calèche, crêpes, paniers surprises, bar à huîtres, exposants artisans, châtaignes grillées, maquillages, poneys, vin chaud.
Le samedi 6 décembre et le dimanche 7 décembre 2025. Salle polyvalente de Pontorson (chaussée de Ville Chérel).
Entrée gratuite. .
Pontorson 50170 Manche Normandie +33 7 81 99 21 43 cfpontorson@hotmail.com
