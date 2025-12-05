Marché de Noël Port-Saint-Père

Marché de Noël

Salle de la Colombe Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Qui dit fin d’année dit approche des fêtes et notamment des fêtes de Noël… Venez-vous plonger dans cette ambiance féérique que l’on adore avec les décors, les bruits musicaux et les chansons qui vont avec !

Rendez-vous au Marché de Noël de Port-Saint-Père pour le plus grand plaisir des petits e

Voici venu le temps de rechercher activement une idée originale pour faire plaisir à Noël

Au programme de la soirée

stands de créations de Noël

chants des enfants

Pratique

ouverture dès 18h

bar et petite restauration sur place ; bière de Noël, vin chaud, crêpes…

restauration tartiflette à réserver en amont auprès des organisateurs (sur place ou à emporter)

entrée gratuite

renseignements et information par mail

évènement organisé par les parents d’élèves de l’école de l’Alliance

Salle de la Colombe Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire ogec.ecoledelalliance@gmail.com

English :

The end of the year means the approach of the festive season, especially Christmas… Come and immerse yourself in the magical atmosphere we love, with its decorations, musical sounds and songs!

The Port-Saint-Père Christmas Market is sure to delight both children and adults alike

German :

Wenn das Jahr zu Ende geht, stehen die Feiertage vor der Tür, insbesondere die Weihnachtsfeiertage… Tauchen Sie ein in diese märchenhafte Atmosphäre, die wir mit den Dekorationen, den musikalischen Geräuschen und den dazugehörigen Liedern so lieben!

Auf dem Weihnachtsmarkt in Port-Saint-Père werden die Kleinen und Großen auf ihre Kosten kommen

Italiano :

La fine dell’anno significa l’avvicinarsi delle festività, in particolare del Natale… Venite a immergervi nella magica atmosfera che amiamo, con le sue decorazioni, i suoi suoni e le sue canzoni!

Il Mercatino di Natale di Port-Saint-Père farà la gioia di grandi e piccini

Espanol :

El final del año significa que se acercan las fiestas, especialmente la Navidad… ¡Venga y sumérjase en el ambiente mágico que tanto nos gusta, con sus decoraciones, sonidos musicales y canciones!

El Mercado de Navidad de Port-Saint-Père hará las delicias de niños y mayores

L’événement Marché de Noël Port-Saint-Père a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic