Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims Mercure Reims Parc des Expositions Reims

Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims

Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin Reims Marne

Début : 2025-12-12 12:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Tout public

Journée Portes Ouvertes & Le Marché de Noël s’invite dans notre hôtel !

Le vendredi 12 décembre de 12h à 21h, plongez dans la magie des fêtes au cœur de notre établissement.

(Re)découvrez l’atmosphère unique de notre hôtel et de notre restaurant à l’occasion d’une journée spéciale placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Au programme

– Plus de 20 stands d’artisans et créateurs

– Décorations, bijoux, gourmandises, ateliers et idées cadeaux

– Une ambiance chaleureuse et festive pour petits et grands

Un moment parfait pour préparer les fêtes et partager un instant magique avec nous. .

