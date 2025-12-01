Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims Mercure Reims Parc des Expositions Reims
Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims Mercure Reims Parc des Expositions Reims vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims
Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin Reims Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 12:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Tout public
Journée Portes Ouvertes & Le Marché de Noël s’invite dans notre hôtel !
Le vendredi 12 décembre de 12h à 21h, plongez dans la magie des fêtes au cœur de notre établissement.
(Re)découvrez l’atmosphère unique de notre hôtel et de notre restaurant à l’occasion d’une journée spéciale placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.
Au programme
– Plus de 20 stands d’artisans et créateurs
– Décorations, bijoux, gourmandises, ateliers et idées cadeaux
– Une ambiance chaleureuse et festive pour petits et grands
Un moment parfait pour préparer les fêtes et partager un instant magique avec nous. .
Mercure Reims Parc des Expositions 2 Rue Gabriel Voisin Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 00 08
English : Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims
L’événement Marché de Noël Portes ouvertes à l’Hôtel Mercure Reims Reims a été mis à jour le 2025-12-04 par ADT de la Marne