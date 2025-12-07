Marché de noël Portets

Marché de noël

Espace La Forge Portets Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Une cinquantaine d’exposants vous proposeront des bijoux, de la déco de fête, des produits de beauté, des tableaux, des objets fait-mains… Côté ambiance on pourra compter sur JIVE MACHINE TRIO et son répertoire swing . L’association des parents d’élèves Les Petits Portésiens sera de la partie et assurera la restauration sucrée et salée. Info de dernière minute la présence du Père Noël est confirmée de source sûre !

L’atelier maquillage qui rencontre toujours un franc-succès sera également bien présent. Enfin, les animaux de la Ferme Exotique de Cadaujac seront cette année de retour pour se faire caresser et des balades en charrette sont aussi prévues.

Les enfants seront ravis de savoir qu’un manège sera aussi installé aux abords de La Forge, non loin de l’emblématique et indispensable sapin de Noël. .

Espace La Forge Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 17 75

