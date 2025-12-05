Marché de noël

13 route de la Verrerie Portieux Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 09:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez nombreux au Marché de Noël organisé par l’Association de BELVAL. Vous y trouverez une multitude d’articles et d’objets de décoration fabriqués par les ateliers ainsi que les produits de la ferme (viande, oeufs et produits laitiers). Sur place n’hésitez pas à déguster des gourmandises ainsi que le jus de pommes chaud…..Tout public

0 .

13 route de la Verrerie Portieux 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 42 70

English :

Come one, come all to the Christmas Market organized by the BELVAL Association. You’ll find a multitude of articles and decorative items made by the workshops, as well as farm produce (meat, eggs and dairy products). And don’t forget to taste our delicacies and hot apple juice…..

German :

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt, der von der Association de BELVAL organisiert wird. Dort finden Sie eine Vielzahl von Artikeln und Dekorationsgegenständen, die in den Werkstätten hergestellt werden, sowie Produkte vom Bauernhof (Fleisch, Eier und Milchprodukte). Vor Ort zögern Sie nicht, Leckereien sowie heißen Apfelsaft zu probieren…..

Italiano :

Venite tutti al mercatino di Natale organizzato dall’Associazione BELVAL. Troverete un’infinità di articoli e oggetti decorativi realizzati dai laboratori, oltre ai prodotti della fattoria (carne, uova e latticini). E non dimenticate di assaggiare le prelibatezze e il succo di mela caldo del mercatino…..

Espanol :

Vengan todos al Mercado de Navidad organizado por la Asociación BELVAL. Encontrarás multitud de artículos y objetos de decoración elaborados por los talleres, así como productos de la granja (carne, huevos y productos lácteos). Y no olvides probar las delicias y el zumo de manzana caliente en el mercado…..

L’événement Marché de noël Portieux a été mis à jour le 2025-11-20 par OT EPINAL ET SA REGION