MARCHÉ DE NOËL PORTIRAGNES Portiragnes
MARCHÉ DE NOËL PORTIRAGNES Portiragnes dimanche 14 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL PORTIRAGNES
Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
MARCHE DE NOËL Artisanat, spécialité culinaires, idées cadeaux…
La ville de PORTIRAGNES organise son traditionnel Marché de Noël, le dimanche 14 décembre sur le parvis de l’Hôtel de ville et dans la salle Jean Ferrat, lors de la Grande Fête de Noël !
MARCHE DE NOËL Artisanat, spécialité culinaires, idées cadeaux…
La ville de PORTIRAGNES organise son traditionnel Marché de Noël, le dimanche 14 décembre sur le parvis de l’Hôtel de ville et dans la salle Jean Ferrat, lors de la Grande Fête de Noël ! .
Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 94 44
English :
The city of Portiragnes organizes its traditional Christmas Market on the square of the City Hall and in the Jean Ferrat Hall
You will find several exhibitors who will propose you small stalls with Christmas decorations (Christmas cribs, baubles, garlands?) but also all kinds of embroideries, fancy jewelry, bags, dishes, paintings, creations?
#NOEL2022
German :
Die Stadt Portiragnes veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz des Rathauses und in der Salle Jean Ferrat
Es gibt mehrere Aussteller, die kleine Stände mit Weihnachtsdekorationen (Krippenfiguren, Kugeln, Girlanden usw.), aber auch Stickereien, Modeschmuck, Taschen, Geschirr, Bilder, Kreationen usw. anbieten
#NOEL2022
Italiano :
MERCATO DI NATALE: artigianato, specialità culinarie, idee regalo…
La città di PORTIRAGNES organizza il suo tradizionale mercatino di Natale domenica 14 dicembre davanti al Municipio e nella Salle Jean Ferrat, nell’ambito della Grande Festa di Natale!
Espanol :
La ciudad de Portiragnes organiza su tradicional Mercado de Navidad en la plaza del Ayuntamiento y en la Sala Jean Ferrat
Encontrará varios expositores que le ofrecerán pequeños puestos con adornos navideños (santos, adornos, guirnaldas…) pero también todo tipo de bordados, bisutería, bolsos, vajillas, cuadros, creaciones..
#MARCHEDENOEL2022
L’événement MARCHÉ DE NOËL PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2025-11-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE