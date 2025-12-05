Marché de Noël Salle des fêtes Pougny

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Venez faire le plein d’idées cadeaux sur ce marché qui se tiendra pendant deux jours. Le Père Noël sera présent ! Restauration et buvette sur place. Organisé par le comité des fêtes et la mairie de Pougny. .

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetespougny58200@gmail.com

