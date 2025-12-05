Marché de Noël Salle des fêtes Pougny
Marché de Noël
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-05 2025-12-06
Venez faire le plein d’idées cadeaux sur ce marché qui se tiendra pendant deux jours. Le Père Noël sera présent ! Restauration et buvette sur place. Organisé par le comité des fêtes et la mairie de Pougny. .
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetespougny58200@gmail.com
