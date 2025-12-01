Marché de Noël Pougues les Eaux Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux
Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Rendez vous dans le Parc et dans la salle Simone Veil à Pougues les Eaux le samedi 13 de 10h à 20h.
Petite restauration sur place et animations.
Programme complet à venir.
Infos au 06.38.15.16.13 .
Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 15 16 13 acap58@outlook.fr
