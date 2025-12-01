Marché de Noël Pougues les Eaux Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux

Marché de Noël Pougues les Eaux

Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux Nièvre

Gratuit

Rendez vous dans le Parc et dans la salle Simone Veil à Pougues les Eaux le samedi 13 de 10h à 20h.

Petite restauration sur place et animations.

Programme complet à venir.

Infos au 06.38.15.16.13 .

Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 15 16 13 acap58@outlook.fr

