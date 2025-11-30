Marché de Noël Poullaouen
Salle Amzer Zo Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Poullaouen vous invite à son marché de Noël. Grâce à son marché artisanal, ses délicieux plats de fête, sa musique en direct et sa tombola, profitez d’un moment en famille avec ses animations. .
Salle Amzer Zo Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 6 14 51 47 39
