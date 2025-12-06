Marché de Noel pour l’association ‘Au Bonheur des Enfants’ Rue Jean Wyrsch Besançon

Marché de Noel pour l’association ‘Au Bonheur des Enfants’

Rue Jean Wyrsch Maison de quartier de Saint-Claude Besançon

2025-12-06 10:00:00

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Participez au marché de Noel organisé par l’association ‘Au bonheur des enfants’! Une tombola est organisée au profit de l’association, une buvette sera disponible sur place. .

Rue Jean Wyrsch Maison de quartier de Saint-Claude Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aubonheurdesenfants25@gmail.com

