Marché de Noel pour l’association ‘Au Bonheur des Enfants’ Rue Jean Wyrsch Besançon

Marché de Noel pour l’association ‘Au Bonheur des Enfants’
Rue Jean Wyrsch Maison de quartier de Saint-Claude Besançon Doubs
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Participez au marché de Noel organisé par l’association ‘Au bonheur des enfants’! Une tombola est organisée au profit de l’association, une buvette sera disponible sur place. .
Rue Jean Wyrsch Maison de quartier de Saint-Claude Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aubonheurdesenfants25@gmail.com
