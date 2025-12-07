Marché de Noël Pradelles
Marché de Noël Pradelles dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Pradelles Haute-Loire
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Une trentaine d’exposants seront présents pour vous proposer diverses décorations faits main, producteurs locaux, sculpteurs sur bois,… Animations pour les enfants. Le Père Noël fera son passage dans la journée. Nous vous attendons nombreux !
Salle des fêtes Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 94 61 69
English : Marché de Noël
Around 30 exhibitors will be on hand to offer a variety of handmade decorations, local producers, woodcarvers, etc. Entertainment for children. Santa Claus will be passing through during the day. We look forward to seeing you there!
German : Marché de Noël
Etwa 30 Aussteller werden anwesend sein und Ihnen verschiedene handgemachte Dekorationen, lokale Produzenten, Holzschnitzer, … anbieten. Animationen für die Kinder. Der Weihnachtsmann wird im Laufe des Tages vorbeikommen. Wir erwarten Sie zahlreich!
Italiano : Marché de Noël
Una trentina di espositori saranno a disposizione per offrire una serie di decorazioni fatte a mano, produttori locali, intagliatori di legno, ecc. Intrattenimento per i bambini. Babbo Natale passerà durante la giornata. Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol : Marché de Noël
Una treintena de expositores propondrán adornos artesanales, productores locales, talladores de madera, etc. Entretenimiento para los niños. Papá Noel estará presente durante todo el día. ¡Le esperamos!
L’événement Marché de Noël Pradelles a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire