Marché de Noël Pradelles

Marché de Noël

Salle des fêtes Pradelles Haute-Loire

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Une trentaine d’exposants seront présents pour vous proposer diverses décorations faits main, producteurs locaux, sculpteurs sur bois,… Animations pour les enfants. Le Père Noël fera son passage dans la journée. Nous vous attendons nombreux !

Salle des fêtes Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 94 61 69

English : Marché de Noël

Around 30 exhibitors will be on hand to offer a variety of handmade decorations, local producers, woodcarvers, etc. Entertainment for children. Santa Claus will be passing through during the day. We look forward to seeing you there!

German : Marché de Noël

Etwa 30 Aussteller werden anwesend sein und Ihnen verschiedene handgemachte Dekorationen, lokale Produzenten, Holzschnitzer, … anbieten. Animationen für die Kinder. Der Weihnachtsmann wird im Laufe des Tages vorbeikommen. Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano : Marché de Noël

Una trentina di espositori saranno a disposizione per offrire una serie di decorazioni fatte a mano, produttori locali, intagliatori di legno, ecc. Intrattenimento per i bambini. Babbo Natale passerà durante la giornata. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol : Marché de Noël

Una treintena de expositores propondrán adornos artesanales, productores locales, talladores de madera, etc. Entretenimiento para los niños. Papá Noel estará presente durante todo el día. ¡Le esperamos!

