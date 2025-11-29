Marché de Noël Espace La Clef des Champs Préaux
Marché de Noël Espace La Clef des Champs Préaux samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Espace La Clef des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le week-end du 29 et 30 novembre, ne manquez pas le Marché de Noël de Préaux !
Au programme
-Des ateliers fabrications d’objets de Noël (réservés aux enfants)
-Un escape game (réservé au -8ans)
-Le marché des professionnels et particuliers.
Buvette et restauration sur place.
Un évènement organisé par l’association Récré Actions. .
Espace La Clef des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 18 18 68
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Préaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin