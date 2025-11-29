Marché de Noël Espace La Clef des Champs Préaux

Marché de Noël

Espace La Clef des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le week-end du 29 et 30 novembre, ne manquez pas le Marché de Noël de Préaux !

Au programme

-Des ateliers fabrications d’objets de Noël (réservés aux enfants)

-Un escape game (réservé au -8ans)

-Le marché des professionnels et particuliers.

Buvette et restauration sur place.

Un évènement organisé par l’association Récré Actions. .

Espace La Clef des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 18 18 68

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Préaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin