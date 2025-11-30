Marché de Noël Précigné
Marché de Noël Précigné dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Précigné Sarthe
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de Noël à Précigné
Précigné organise son marché de Noël annuel. Comme chaque année, plus de 40 exposants sont attendus dans le centre-ville de la commune. Ambiance chaleureuse et bonnes affaires garanties. Restauration variée sur place organisée par nos commerçants sans oublier le traditionnel vin chaud. Des animations ponctueront la journée. .
Le Bourg Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 06 20 mairie@precigne.com
