Marché de Noël

Le Bourg Précigné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël à Précigné

Précigné organise son marché de Noël annuel. Comme chaque année, plus de 40 exposants sont attendus dans le centre-ville de la commune. Ambiance chaleureuse et bonnes affaires garanties. Restauration variée sur place organisée par nos commerçants sans oublier le traditionnel vin chaud. Des animations ponctueront la journée. .

Le Bourg Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 06 20 mairie@precigne.com

English :

Christmas market in Précigné

German :

Weihnachtsmarkt in Précigné

Italiano :

Mercatino di Natale a Précigné

Espanol :

Mercado de Navidad en Précigné

L’événement Marché de Noël Précigné a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Vallée de la Sarthe