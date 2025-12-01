Marché de Noël Prégilbert
Marché de Noël Prégilbert dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Prégilbert Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Une trentaine d’exposants seront présents en intérieur comme en extérieur. La tombola et la vente d’huîtres seront au profit des Amis de l’Eglise de Prégilbert. .
Salle des fêtes Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 41 05
