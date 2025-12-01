Marché de Noël Prégilbert

Marché de Noël

Salle des fêtes Prégilbert Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Une trentaine d’exposants seront présents en intérieur comme en extérieur. La tombola et la vente d’huîtres seront au profit des Amis de l’Eglise de Prégilbert. .

Salle des fêtes Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 41 05

English : Marché de Noël

