Marché de Noël

Prémanon Jura

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Marché de Noël de Prémanon,

Au programme

– Exposants de produits locaux et artisanaux

– Nombreuses animations, présence du père Noël, concerts, … et toujours notre tombola du marché de Noël

– Buvette, restauration sur place, toute la journée

– Bourse organisée par l’ASSCP

La journée se terminera en beauté avec la soirée humour organisée par le Comité des Fêtes de Prémanon.

Programmation complète et détaillée sur les réseaux FB et Insta. .

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

