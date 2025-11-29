Marché de Noël Prémanon
Marché de Noël Prémanon samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Marché de Noël de Prémanon,
Au programme
– Exposants de produits locaux et artisanaux
– Nombreuses animations, présence du père Noël, concerts, … et toujours notre tombola du marché de Noël
– Buvette, restauration sur place, toute la journée
– Bourse organisée par l’ASSCP
La journée se terminera en beauté avec la soirée humour organisée par le Comité des Fêtes de Prémanon.
Programmation complète et détaillée sur les réseaux FB et Insta. .
Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Marché de Noël
