Marché de Noël Pressigny-les-Pins
Marché de Noël Pressigny-les-Pins samedi 29 novembre 2025.
Pressigny-les-Pins Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Marché de Noël de 8h à 18h. Artisans, Atelier pour les enfants, restauration sur place .
Pressigny-les-Pins 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 90 40 mairie.pressigny@neuf.fr
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Pressigny-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-12 par OT GATINAIS SUD