Marché de Noël Pressigny-les-Pins

Pressigny-les-Pins Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël

Marché de Noël de 8h à 18h. Artisans, Atelier pour les enfants, restauration sur place .

Pressigny-les-Pins 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 90 40 mairie.pressigny@neuf.fr

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

