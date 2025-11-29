Marché de Noël producteurs / créateurs locaux Salle des fêtes Melle
Marché de Noël producteurs / créateurs locaux Salle des fêtes Melle samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël producteurs / créateurs locaux
Salle des fêtes Saint-Martin-Lès-Melle Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Marché de Noël, avec nos producteurs et créateurs locaux, avec la visite du Père Noël de 16h à 16h30.
Ouverture du marché à 9h, entrée, gratuite, fermeture à 18h. .
Salle des fêtes Saint-Martin-Lès-Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 97 02 31 amelie_dupont@ymail.com
English : Marché de Noël producteurs / créateurs locaux
German : Marché de Noël producteurs / créateurs locaux
Italiano :
Espanol : Marché de Noël producteurs / créateurs locaux
L’événement Marché de Noël producteurs / créateurs locaux Melle a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pays Mellois