Marché de Noël producteurs / créateurs locaux Salle des fêtes Melle

Salle des fêtes Saint-Martin-Lès-Melle Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Marché de Noël, avec nos producteurs et créateurs locaux, avec la visite du Père Noël de 16h à 16h30.

Ouverture du marché à 9h, entrée, gratuite, fermeture à 18h. .

Salle des fêtes Saint-Martin-Lès-Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 97 02 31 amelie_dupont@ymail.com

