Marché de Noël Provency

salle des fêtes Provency Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-23 09:00:00
fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Le Club de l’amitié de Provency a le plaisir de vous annoncer l’organisation du marché de Noël. Buvette et petite restauration. Créations artisanales locales.   .

salle des fêtes Provency 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 37 03 96 

