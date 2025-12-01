Marché de Noël

salle des fêtes Provency Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Le Club de l’amitié de Provency a le plaisir de vous annoncer l’organisation du marché de Noël. Buvette et petite restauration. Créations artisanales locales. .

salle des fêtes Provency 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 37 03 96

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Provency a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay