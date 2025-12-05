MARCHÉ DE NOËL Puissalicon

MARCHÉ DE NOËL

Rue de la Promenade Puissalicon Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

L’ Amicale des Écoles vous invite à une journée magique sur la Promenade de 16h à 21h.

Au programme

De nombreux artisans et créateurs locaux, Photo avec le Père Noël, Balade à poney.

Atelier maquillage enfants, Pêche aux boules.

Vin chaud et truffade, chocolat chaud et douceurs, Bar et snack, Musique d’ambiance.

Les enfants participent à cette féerie avec leurs créations à découvrir sur place.

Rue de la Promenade Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 50

English :

The Amicale des Écoles invites you to a magical day on the Promenade from 4pm to 9pm.

On the program:

Many local craftsmen and creators, Photo with Santa Claus, Pony ride.

Face-painting workshop for children, Ball fishing.

Mulled wine and truffles, hot chocolate and sweets, bar and snack bar, background music.

Children take part in the enchantment with their own creations, to be discovered on site.

German :

Die Amicale des Écoles lädt Sie von 16 bis 21 Uhr zu einem magischen Tag auf der Promenade ein.

Auf dem Programm stehen:

Zahlreiche lokale Kunsthandwerker und Kreative, Foto mit dem Weihnachtsmann, Ponyreiten.

Kinderschminkworkshop, Angeln mit Kugeln.

Glühwein und Trüffel, heiße Schokolade und Süßigkeiten, Bar und Snacks, Stimmungsmusik.

Die Kinder beteiligen sich mit ihren Kreationen an diesem Zauber, die vor Ort zu entdecken sind.

Italiano :

L’Amicale des Écoles vi invita a una giornata magica sulla Promenade dalle 16:00 alle 21:00.

In programma:

Molti artigiani e creatori locali, foto con Babbo Natale, giro sul pony.

Laboratorio di pittura facciale per bambini, pesca delle palline.

Vin brulè e tartufi, cioccolata calda e dolci, bar e snack bar, musica di sottofondo.

Anche i bambini potranno partecipare ai festeggiamenti con le loro creazioni.

Espanol :

La Amicale des Écoles le invita a una jornada mágica en el Paseo Marítimo de 16.00 a 21.00 horas.

En el programa:

Numerosos artesanos y creadores locales, Foto con Papá Noel, Paseo en poni.

Taller de pintura de caras para niños, pesca con bolas.

Vino caliente y trufas, chocolate caliente y dulces, bar y merendero, música ambiente.

Los niños también podrán participar en las fiestas con sus propias creaciones.

